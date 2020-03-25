Путин объявил всю следующую неделю выходной из-за коронавируса

Гражданам лучше побыть дома

России удается сдерживать распространение коронавируса, но полностью предотвратить его проникновение невозможно. Владимир Путин в своем обращении к нации призвал россиян с предельным вниманием отнестись к рекомендациям медиков – так удастся максимально снизить риски.

А пока гражданам, по словам президента России, лучше побыть дома. Выходные продлятся всю следующую неделю – с 28 марта по 5 апреля. При этом зарплата будет сохранена, заявил российский лидер.

Выходные не коснутся структур жизнеобеспечения - медицинских учреждений, аптек, магазинов. Президент отметил, что будут работать и учреждения, обеспечивающие банковские операции, транспорт, а также органы власти всех уровней.

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