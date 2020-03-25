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Путин предложил выплачивать больничный в размере МРОТ

16:49
  • среда
  • 25 марта 2020

На рынке труда нужно обеспечить стабильность

Президент России Владимир Путин предложил рассчитывать больничный в размере не менее одного минимального размера оплаты труда (МРОТ) в месяц.

Об этом он заявил в ходе обращения к россиянам в связи с распространением коронавируса.

"Сейчас больничный рассчитывается исходя из стажа работника и его зарплаты. В результате сотрудники, прежде всего молодые люди, могут получать крайне низкие выплаты по больничному листу. Это несправедливо. Предлагаю установить норму выплаты по больничному. Они должны рассчитываться исходя из суммы не менее одного МРОТ в месяц. Пока такая норма будет действовать до конца текущего года", - сказал Путин.

Путин призвал работодателей не допускать роста безработицы и поддерживать своих сотрудников в это непростое время. В связи с этим, президент предложил увеличить пособие по безработице до 12 130 рублей, то есть до МРОТ. На данный момент максимальная выплата по пособию по безработице составляет 8 тысяч рублей в месяц.

На рынке труда стоит максимально обеспечить стабильность. Государство окажет помощь в этом, заверил президент.

Ранее Путин объявил следующую неделю нерабочей из-за коронавируса. Зарплата при этом сохранится.

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