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Путин объявил о мерах поддержки бизнеса из-за коронавируса

16:47
  • среда
  • 25 марта 2020

Пострадавшим от COVID-19 компаниям дадут отсрочку по налогам и кредитам

Президент России Владимир Путин в обращении к россиянам в связи с распространением коронавируса объявил о поддержке бизнеса, сообщает ТВЦ.RU.

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Глава государства призвал всех работодателей обеспечить стабильность на рынке труда и не допустить всплеска безработицы. Он заверил, что государство окажет поддержку предпринимателям.

В частности, для наиболее пострадавших отраслей малого и среднего бизнеса Путин предложил предоставить отсрочку по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие шесть месяцев. Микропредприятиям кроме этого также дать отсрочку по страховым взносам в соцфонд.

"Компании малого и среднего бизнеса, микропредприятия, оказавшиеся в сложной ситуации, должны получить отсрочку по кредитам также на ближайшие 6 месяцев", - сказал Путин в ходе телеобращения к россиянам.

Для компаний из секторов, наиболее пострадавших от коронавируса, также будет введен мораторий на подачу заявлений о банкротстве на шесть месяцев и на взыскание штрафов. Президент также предложил с 30% до 15% снизить размер страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ.

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