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Путин призвал не полагаться на "русское авось" в борьбе с коронавирусом

17:02
  • среда
  • 25 марта 2020

Глава государства выступил с обращением к россиянам

Президент России Владимир Путин в своем обращении к россиянам призвал граждан проявить ответственность из-за распространения коронавируса и остаться дома. Об этом сообщает "Интерфакс".
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"Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать. Надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность", - отметил глава государства.

По словам Путина, длинные выходные предоставлены для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. "Обращаюсь ко всем гражданам страны: давайте не будем поступать, полагаясь на наше русское авось", - сказал российский лидер.

Ранее стало известно, что выходные продлятся всю следующую неделю – с 28 марта по 5 апреля. Они не коснутся структур жизнеобеспечения.

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