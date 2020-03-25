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Семьи с детьми получат по 5 тысяч рублей в условиях коронавируса

17:11
  • среда
  • 25 марта 2020

Поддержка будет оказана с апреля по июнь

Президент России Владимир Путин распорядился оказать поддержку семьям с детьми в условиях пандемии коронавируса.

Так, в ближайшие три месяца, начиная с апреля, семьи с детьми до трех лет, имеющие право на материнский капитал, смогут получить пять тысяч рублей ежемесячно. Об этом глава государства заявил в ходе обращения к россиянам в связи с распространением COVID-19.

Кроме того, президент распорядился, чтобы все социальные пособия и льготы в течение полугода продлевались автоматически, "без хождения по инстанциям".

Ранее Путин предложил увеличить пособие по безработице и оплату больничного листа до уровня МРОТ.

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