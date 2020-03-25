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Путин распорядился обложить налогом выводимые за рубеж доходы

17:09
  • среда
  • 25 марта 2020

Мера коснется и процентов по крупным вкладам

Владимир Путин распорядился обложить налогом все выплаты доходов из оффшоров. До сих пор такая мера в России не действовала. Теперь же доходы, которые выводятся на зарубежные счета из страны, будут облагаться налогом в 15%. Об этом президент России сообщил в обращении к россиянам в связи с распространением коронавирусной инфекции.
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Налоги придется заплатить и держателям крупных вкладов в банках. С процентов, поступающих с депозита размером более 1 миллиона рублей, будет взиматься 13%.

А вот малому и среднему бизнесу будет предоставлена отсрочка по всем налогам, кроме НДС, на ближайшие 6 месяцев. Кроме того, позволит поддержать бизнес и снижение страховых взносов на сумму зарплат, превышающих МРОТ - с 30% до 15%, сообщил российский лидер.

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