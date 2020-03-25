России предсказали новую позицию в мире после пандемии коронавируса

К этому ведут действия российских властей

Западные теоретики много лет убеждали мир в том, что Россия готова захватить Европу, как только представится возможность. Однако действия Москвы в условиях пандемии коронавируса говорят об обратном. Именно поэтому позиция России в мире после победы над COVID-19 изменится, считают авторы статьи в хорватском издании Advance.

Москве удалось удержать распространение коронавируса благодаря жестким и своевременным мерам, предпринятым правительством. И теперь Россия может помочь другим странам, более нее пострадавшим от пандемии – к примеру, Италии, куда уже прибыли 14 российских самолетов с врачами и аппаратурой.

"При этом Россия не пользуется ситуацией, чтобы в суматохе оккупировать Прибалтику, Польшу или Киев. А ведь официальные теоретики на протяжении многих лет уверяли нас, что Россия именно так и поступит, как только представится возможность", — пишет издание.

Попытки некоторых американских СМИ – таких, как, к примеру, агентства Bloomberg - выставить Россию в негативном свете выглядят на этом фоне по меньшей мере глупо. Видеть в отправке помощи нуждающимся странам коварный план или злоупотребление возможностями могут только те, кто не заинтересован в укреплении отношений Европы с Россией, уверены авторы.

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