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Есть пострадавшие: в Краснодаре загорелся многоэтажный дом

18:49
  • среда
  • 25 марта 2020

Пожарные спасли 15 человек

Девятиэтажный жилой дом загорелся в Краснодаре днем 25 марта. Тревожное сообщение о возгорании на улице 30 Иркутской Дивизии поступило в 13.23. К сожалению, без пострадавших не обошлось.
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"По прибытии к месту пожара установлено, что происходит открытое горение на балконе второго этажа девятиэтажного жилого дома на общей площади предварительно 40 квадратных метров… Эвакуировано 23 человека… Спасено 15 человек", - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы ГУ МЧС.

По данным регионального минздрава, восемь человек пострадали. Шестеро жильцов дома госпитализированы, двое от госпитализации отказались.

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