Нарушителей карантина в Москве выявят камеры наблюдения

Полиция напоминает о необходимости соблюдать режим самоизоляции

Столичная полиция напомнила гражданам о необходимости соблюдать режим самоизоляции в условиях угрозы распространения коронавируса. Нарушителей будут вычислять с помощью системы видеонаблюдения.

"Московские полицейские напоминают гражданам о необходимости соблюдения режима самоизоляции с целью предотвращения заражения и распространения коронавирусной инфекции. Используется система видеонаблюдения в совокупности с автоматической идентификацией лиц", - приводит агентство ТАСС заявление пресс-службы столичного ГУ МВД.

В ведомстве отметили, что к нарушителям карантина может быть применена административная ответственность. Москвичей призывают не посещать общественные места и снизить число личных контактов.

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