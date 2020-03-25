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Число вылечившихся от коронавируса в Москве возросло

19:22
  • среда
  • 25 марта 2020

Выписан еще один пациент

Число людей, которые выздоровели после заражения коронавирусом, выросло в столице до 15. Об этом рассказали в среду в оперативном штабе по мониторингу и контролю ситуации с инфекцией.
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Еще одного пациента выписали из инфекционной клинической больницы № 2 в Москве. Повторные исследования на наличие у него заболевания показали отрицательный результат. Он чувствует себя хорошо.

Напомним, в Москве на 25 марта было 410 подтвержденных случаев коронавируса. С четверга будут закрыты библиотеки, кинотеатры, детские развлекательные центры, игровые комнаты, ночные клубы, дискотеки, аттракционы в парках культуры и отдыха.

 

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