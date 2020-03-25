Россиян предупредили об опасности самолечения при COVID-19

Первые симптомы напоминают ОРВИ

В условиях пандемии коронавируса ни в коем случае нельзя заниматься самолечением, предупредила россиян главный инфекционист Минздрава России Елена Малинникова. Первые симптомы COVID-19 и ОРВИ одинаковые – слабость и недомогание. Поэтому при первых признаках гриппа или простуды надо обращаться к врачу.

"Не занимайтесь самолечением. На сегодняшний день врачи проходят все современные курсы - лекции, вебинары по обучению для выявления коронавирусной инфекции",- отметила Малинникова в беседе с журналистами.

Представитель Минздрава еще раз подчеркнула: главное правило – при симптомах недомогания находиться дома. Не выходить на улицу – а тем более идти на работу или даже в аптеку за лекарствами – а вызвать на дом врача.

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