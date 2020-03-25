Стало известно, кого не затронет указ Путина о нерабочей неделе

Полный текст документа появился на сайте Кремля

Президент России Владимир Путин в среду подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. Текст документа опубликован на сайте Кремля.

Согласно указу, эта мера не распространяется "на работников непрерывно действующих организаций, медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения, организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы".

Федеральным органам государственной власти необходимо определить численность госслужащих, обеспечивающих с 30 марта по 3 апреля функционирование этих органов.

Ранее президент в своем обращении к россиянам заявил, что нашей стране удается сдерживать распространение коронавируса, но полностью предотвратить его проникновение невозможно. Гражданам, по словам Путина, лучше побыть дома.

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