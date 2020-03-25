ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оперштаб: в Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

19:47
  • среда
  • 25 марта 2020

Пенсионерам напоминают о необходимости соблюдать режим изоляции

Двое пациентов 88-ми и 73-х лет с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. По данным оперативного штаба столицы, у пожилых людей имелись хронические заболевания.

"Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

В штабе напомнили, что пожилые люди находятся в группе риска. Им настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Корпус для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
Корпус для пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию
Пожилая женщина в маске
Пожилая женщина в маске
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.