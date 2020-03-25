Оперштаб: в Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

Пенсионерам напоминают о необходимости соблюдать режим изоляции

Двое пациентов 88-ми и 73-х лет с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. По данным оперативного штаба столицы, у пожилых людей имелись хронические заболевания.

"Пациенты 88 и 73 лет, диагнозы были поставлены прижизненно. Кроме того, у них была подтверждена пневмония, имелись сопутствующие патологии", - приводит сообщение оперативного штаба ТАСС.

В штабе напомнили, что пожилые люди находятся в группе риска. Им настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

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