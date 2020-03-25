Собянин объяснил отмену бесплатного проезда для пожилых москвичей

Нужно мотивировать людей находиться дома

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Это решение в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" объяснил мэр столицы Сергей Собянин.

По словам мэра, главная причина - мотивировать людей, чтобы они находились дома,а не разъезжали по городу.

"Меры, которые мы предпринмаием, не подразумевают, что мы будем кататься по всему городу. Эти меры введены для вашего здоровья, заботы", - отметил Собянин.

Он добавил, что большинство пожилых людей, не дожидаясь жестких решений, уже соблюдали этот режим.

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