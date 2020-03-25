ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин объяснил отмену бесплатного проезда для пожилых москвичей

20:15
  • среда
  • 25 марта 2020

Нужно мотивировать людей находиться дома

Власти Москвы приняли решение временно приостановить бесплатный проезд в общественном транспорте для пожилых людей старше 65 лет, страдающих хроническими заболеваниями и студентов колледжей и вузов. Это решение в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" объяснил мэр столицы Сергей Собянин.

Собянин: реальная ситуация с коронавирусом намного сложнее
Оперштаб: в Москве скончались два пожилых пациента с коронавирусом

По словам мэра, главная причина - мотивировать людей, чтобы они  находились дома,а не разъезжали по городу. 

"Меры, которые мы предпринмаием, не подразумевают, что мы будем кататься по всему городу. Эти меры введены для вашего здоровья, заботы", - отметил Собянин. 

Он добавил, что большинство пожилых людей, не дожидаясь жестких решений, уже соблюдали этот режим.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Пожилая женщина в автобусе
Пожилая женщина в автобусе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.