Собянин: реальная ситуация с коронавирусом намного сложнее

В России подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом

Реальная ситуация с коронавирусом намного сложнее. Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр". По его словам, столичные власти принимают решения о мерах по противодействию коронавирусной инфекции по мере нарастания ситуации.

"Мы видим какая это динамика. Во-первых, по границе России, в соседних странах ситуация не улучшается, особенно в Европе. По их оценкам, ситуация катастрофичная. Цивилизованные европейцы не привыкли к таким жестким мерам", - сказал мэр.

Он напомнил, что в Россию за последние 10 дней въехали сотни и сотни тысяч человек из всех стран мира.

Ранее стало известно, что коронавирус выявлен еще у 163 человек. Таким образом, число инфицированных, по состоянию на 25 марта, выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

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