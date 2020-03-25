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Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

20:15
  • среда
  • 25 марта 2020

Они связаны с объявленной нерабочей неделей

Сергей Собянин анонсировал новые меры для противодействия распространения коронавирусной инфекции. Они могут быть объявлены уже в четверг, сказал он в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

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По его словам, новые меры коснутся работы общественных заведений и мест, в частности, общепита. Они необходимы в связи с тем, что ранее в среду Владимир Путин объявил следующую неделю нерабочей.

"Я считаю, что рестораны и кафе не должны работать, парки, особенно центральные. У многих возникнет в эти дни желание приехать в Москву, чтобы погулять. Увеличится поток туристов, которые приедут из ближайших регионов и городов.  Так вот в Москве в это время будет нечего делать! Лучше находиться дома", - подчеркнул мер.

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