ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин рассказал, как учат школьников во время коронавируса

20:35
  • среда
  • 25 марта 2020

Зарплата учителей не изменилась

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал об организации удаленного обучения в столице. 

Все учителя работают на платформе Московской электронной школы, отметил глава города. У каждого ребенка - электронный дневник, у учителей - планшеты. Ведется переписка с родителями, ребенком.

Собянин также отметил, что дистанционное обучение никак не отразится на зарплате учителей. "Деньги на это заложены, нормативы остались прежними, никто их не урезал. Школы должны выплачивать такую же зарплату. Учителя не виноваты, что такая ситуация", - сказал мэр.

 

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Дистанционное обучение
Дистанционное обучение
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.