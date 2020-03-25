Собянин рассказал, как учат школьников во время коронавируса

Зарплата учителей не изменилась

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" рассказал об организации удаленного обучения в столице.

Все учителя работают на платформе Московской электронной школы, отметил глава города. У каждого ребенка - электронный дневник, у учителей - планшеты. Ведется переписка с родителями, ребенком.

Собянин также отметил, что дистанционное обучение никак не отразится на зарплате учителей. "Деньги на это заложены, нормативы остались прежними, никто их не урезал. Школы должны выплачивать такую же зарплату. Учителя не виноваты, что такая ситуация", - сказал мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"