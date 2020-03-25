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Минздрав Турции посоветовал на карантине по COVID-19 читать Толстого

20:45
  • среда
  • 25 марта 2020

Глава ведомства обратился к турецкой молодежи

Минздрав Турции озабочен высокой активностью молодежи, которая не желает сидеть дома во время пандемии коронавируса. Глава ведомства Фахреттин Коджа порекомендовал гражданам все же не покидать дома. А, чтобы не было скучно, читать классиков.
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"Обращаюсь к молодежи. Там, где большое скопление людей, повышается риск заражения вирусом. Даже если сами не заболеете, вы можете стать переносчиком вируса. Оставайтесь дома, читайте Толстого…", - цитирует турецкого министра РИА Новости.

Ранее президент страны Тайип Эрдоган призвал граждан страны в течение трех недель не покидать свои дома. Коджа сообщил журналистам, что в стране число выявленных больных коронавирусом возросло за сутки с 1529 до 1872. А число умерших - с 37 до 44.

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