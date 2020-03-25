Собянин ответил на сравнения больницы в ТиНАО с "времянками" в Ухане

Строительство началось две недели назад

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал ход строительства новой больницы в ТиНАО и сравнения с китайским опытом. Он назвал мифом о том, что в Ухане больницу построили за неделю.

"В Китае готовились месяц - завозили технику, конструкции, а потом собрались и за неделю построили. У нас не было задела", - сказал Собянин в эфире в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Он подчеркнул, что новая больница не будет временной.

Строительство больницы в ТиНАО началось 12 марта. По состоянию на 25 марта объемы строительства выполнены на 40%. Медицинский центр будет рассчитан на более чем 500 коек.

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен еще у 163 человек человек. Таким образом, число инфицированных выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

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