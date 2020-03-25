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Собянин раскрыл обстоятельства смерти двух пожилых пациентов с коронавирусом

20:53
  • среда
  • 25 марта 2020

У них было множество хронических заболеваний

В среду стало известно, что двое пациентов 88-ми и 73-х лет с положительным тестом на коронавирус скончались в Москве. Мэр столицы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" выразил соболезнования их близким.
Собянин анонсировал новые ограничения в связи с коронавирусом

Глава города отметил, что у них был ряд хронических заболеваний. На ситуацию повлиял и ослебленный иммунитет. "Медики делали все возможное, но не справились", - сказал Собянин.

В оперативном штабе напоминают - пожилые люди находятся в группе риска. Им настоятельно рекомендуется неукоснительно соблюдать режим самоизоляции.

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