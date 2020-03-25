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"Самое простое - уволить работника. Не надо так делать": Собянин обратился к бизнесу

20:49
  • среда
  • 25 марта 2020

Надо постараться вместе пройти этот сложный период

Сергей Собянин оценил поведение бизнеса в Москве во время пандемии коронавируса. По его словам, он активно откликается на просьбы властей и сам инициативно выступает с предложениями.

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Для бизнеса сейчас главное — выдержать экономические невзгоды, вызванные ограничениями в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. В то же время Сергей Собянин потребовал не перекладывать свои потери на плечи простых работников.

"Самое простое - уволить работника и на этом умыть руки. Не надо этого делать! Надо постараться вместе пройти этот сложный период", - сказал Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен еще у 163 человек. Таким образом, число инфицированных выросло за сутки с 495 до 658. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, в Москве число заболевших увеличилось на 120 человек.

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