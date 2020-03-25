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Собянин рассказал о выплатах пожилым москвичам на самоизоляции

21:11
  • среда
  • 25 марта 2020

Мэр объяснил, почему выплаты разделены на два транша

Мэр Москвы Сергей Собянин в программе "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр" объяснил решение выплатить по 4 тысячи рублей горожанам в возрасте от 65 лет в случае добровольного соблюдения самоизоляции на время эпидемии.

Из них две тысячи рублей выплатят авансом, еще две тысячи рублей – после окончания домашнего режима при условии его соблюдения. 

"Почему разделили на 2 транша? Хотелось замотивировать граждан, чтобы они не нарушали режим самоизоляции", - сказал Собянин.

 

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