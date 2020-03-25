Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

Мэр надеется, что пик будет пройден плавно

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден. Город еще только в начале пути, заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Он надеется, что Москва пройдет пик плавно и не так болезненно, как в других странах.

"Через Москву прошла половина всех приехавших из-за границы. Сами москвичи достаточно большая их доля любит поездить "по заграницам". Не надо себя утешать. И не надо себя успокаивать, что все рассосется само собой. Почему не надо? Потому что тогда мы будем вести себя более дисциплинированно", - сказал Собянин, добавив, что всегда надо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Мэр уверен, что сложные времена пройдут. И они займут не годы, а несколько месяцев.

"Жизнь продолжается. Надо с оптимизмом смотреть в будущее, но не расслабляться", - заключил Сергей Собянин.

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.

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