ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: пик заболеваемости коронавирусом в Москве не пройден

20:57
  • среда
  • 25 марта 2020

Мэр надеется, что пик будет пройден плавно

Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден. Город еще только в начале пути, заявил Сергей Собянин в эфире программы "Наш город. Диалог с мэром" на канале "ТВ Центр".

Он надеется, что Москва пройдет пик плавно и не так болезненно, как в других странах.

"Через Москву прошла половина всех приехавших из-за границы. Сами москвичи достаточно большая их доля любит поездить "по заграницам". Не надо себя утешать. И не надо себя успокаивать, что все рассосется само собой. Почему не надо? Потому что тогда мы будем вести себя более дисциплинированно", - сказал Собянин, добавив, что всегда надо готовиться к худшему, но надеяться на лучшее.

Мэр уверен, что сложные времена пройдут. И они займут не годы, а несколько месяцев.

"Жизнь продолжается. Надо с оптимизмом смотреть в будущее, но не расслабляться", - заключил Сергей Собянин.

По данным на 25 марта, коронавирус в России выявлен у 658 человек. Новые случаи зафиксированы сразу в 20 регионах, больше всего заболевших в Москве.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Больница имени Л.А. Ворохобова готовится принять больных с коронавирусной инфекцией
Больница имени Л.А. Ворохобова готовится принять больных с коронавирусной инфекцией
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.