Собянин: около половины москвичей фактически на карантине из-за коронавируса

Власти не прикрывают свои действия громкими фразами

Столичные власти предпринимают достаточно жесткие меры по борьбе с распространение коронавируса. Однако эти действия не прикрываются громкими фразами, на улицы не выводятся для демонстрации активности служащие Росгвардии, отметил мэр Москвы Сергей Собянин.

Надо понимать, что стоит за словами "карантин" и "режим ЧС", подчеркнул столичный градоначальник. По словам Собянина, это означает ограничение прав и свобод граждан.

"Это же очевидно: когда в метро у нас на 40-50% уменьшился поток людей, это и означает, что 40-50% людей уже находятся фактически на карантине. Это и есть те меры, которые мы предпринимаем", - сказал Собянин в прямом эфире телеканала ТВЦ.

Мэр столицы отметил, что карантином можно назвать и изоляцию почти миллиона граждан, прибывших из-за границы. А также самоизоляцию двух миллионов пожилых москвичей и полутора миллионов столичных школьников, перевод большинства работников компаний на дистанционную работу.

По словам Собянина, самое главное – что власти этим занимаются – и при этом "не брякают" громкими словами и не выводят для показухи на улицы Росгвардию.

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