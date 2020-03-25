Собянин ответил на вопросы о ситуации с коронавирусом в Москве. Полная версия

Пик заболеваемости в городе не пройден

О борьбе с коронавирусной инфекцией в среду говорил в прямом эфире канала "ТВ Центр" мэр Москвы. В программе "Наш город. Диалог с мэром" Сергей Собянин ответил в том числе и на вопросы жителей города. Что предлагают столичные власти, чтобы победить эпидемию? Чем занять школьников во время вынужденных каникул, и как помочь пожилым родственникам, находящимся на домашнем карантине? Ответы Сергея Собянина смотрите в видео.

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