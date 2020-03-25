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Польские СМИ сообщили об ударе российских самолетов по НАТО

21:45
  • среда
  • 25 марта 2020

Авторитету альянса нанесен непоправимый ущерб

Москва нанесла неожиданный удар по НАТО. Российские Ил-76, прилетевшие с гуманитарным грузом в Италию, причинили огромный ущерб не только Североатлантическому альянсу, но и ЕС, написало польское издание Onet.
Российские военные вирусологи направились в итальянский Бергамо (видео)

"Действия России ввиду блокирующих перевозки Германии и Чехии, а также ввиду отсутствия помощи, например, со стороны США, которые располагают рядом военных баз в Италии - в том числе огромной авиабазой в Авиано - наносят мощный удар по авторитету западных структур, включая ЕС и НАТО", — пишут авторы.

Отмечается высокий уровень организации переброски военных вирусологов и аппаратуры в столь сжатые сроки. Авторы делают вывод, что мероприятие готовилось несколько дней. Вспомнили они и о наклейках на упаковках с надписью "Из России с любовью" - они прозрачно намекают на один из фильмов о Джеймсе Бонде.

Издание отмечает, что гуманитарная акция становится не просто помощью итальянцам – но еще и важным шагом на пути к отмене антироссийских санкций. Вероятность того, что Рим поддержит продление ограничительных мер в отношении Москвы, теперь равна нулю, уверены эксперты.

По последним данным, в Италии зафиксировано более 69 тысяч случаев заражения COVID-19. Скончались почти 7 тысяч человек.

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