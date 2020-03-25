Сомнительное лидерство удерживает Нью-Йорк

Число зараженных COVID-19 в США перевалило за 60 тысяч, более 800 человек скончались. По последним данным, хуже всего дела по-прежнему обстоят в штате Нью-Йорк - почти 31 тысяча зараженных и 285 смертей. Причем большая часть - в одноименном городе: около 18 тысяч зараженных и 192 летальных исхода.

Как подсчитали в американском университете Джонса Хопкинса, за Нью-Йорком следуют штаты Нью-Джерси (почти 4,5 тысячи случаев), Вашингтон (2,5 тысячи) Калифорния (более 2 тысяч) и Луизиана (почти 1,8 тысячи). Выздоровели 354 пациента.

Всемирная организация здравоохранения уже предупредила, что США вот-вот станут новым эпицентром распространения коронавируса COVID-19. Штаты лишь немного отстают по числу зараженных COVID-19 от Китая и Италии, где зафиксировано более 81 тысячи и почти 75 тысяч случаев соответственно, передает "Интерфакс".

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