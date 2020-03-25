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Су-27 упал в Черное море

22:35
  • среда
  • 25 марта 2020

Пилота ищут

Самолет Су-27 в среду исчез с экранов радаров над Черным морем. По предварительным данным, воздушное судно упало в акватории моря.

Инцидент произошел при проведении плановых полетов, в 50 километрах от Феодосии. "Поиск летчика в районе проведения операции затруднен сложными метеоусловиями", - сообщили в Минобороны.

РИА Новости уточняет, что сигнал аварийного радиомаяка был зафиксирован в 20:11. Для проведения поисково-спасательной операции направлен малый противолодочный корабль Черноморского флота.

 

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