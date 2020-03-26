Спасатели засекли сигнал упавшего в Черное море Су-27

Он оказался далеко от зоны поиска

Специалистам Минобороны удалось засечь сигнал упавшего в Черное море истребителя Су-27.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в морских оперативных службах, сигнал радиомаяка был зафиксирован за пределами района поиска. Это могло произойти из-за того, сто

"Или ветром снесло, или на парашюте", - объяснил собеседник агентства. В настоящее время военные проверяют полученный сигнал.

Российский истребитель Су-27 упал накануне вечером в Черное море в ходе плановых полетов. В поисках самолета и летчика принимают участие самолет Ан-26, вертолет Ми-8 и средства поисково-спасательных служб ЮВО.

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