ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Число жертв коронавируса в США выросло в 10 раз за три дня

08:28
  • четверг
  • 26 марта 2020

Штаты поднялись на третье место в мире по числу инфицированных

В США число жертв коронавируса превысило тысячу человек – по состоянию на 6:30 по московскому времени, умерли 1041 заболевших.
Число зараженных COVID-19 в США перевалило за 60 тысяч

За последние три дня количество смертей от коронавируса выросло в 10 раз, пишет РИА Новости. Хуже всего ситуация обстоит в штате Нью-Йорк – на него приходится почти треть смертельных случаев.

На данный момент в США зарегистрированы 68572 случая заражения. Страна поднялась на третье место по числу инфицированных COVID-19, однако жертв в Соединенных Штатах меньше, чем в Испании, Франции и Иране, сообщили в университете Джона Хопкинса, который занимается сбором информации о коронавирусе.  

Власть опасается, что в ближайшее время ситуация в стране усугубится. 26 марта Сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Читайте также:
Новости по теме
Коронавирус в США
Коронавирус в США
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2020 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.