Число жертв коронавируса в США выросло в 10 раз за три дня

Штаты поднялись на третье место в мире по числу инфицированных

В США число жертв коронавируса превысило тысячу человек – по состоянию на 6:30 по московскому времени, умерли 1041 заболевших.

За последние три дня количество смертей от коронавируса выросло в 10 раз, пишет РИА Новости. Хуже всего ситуация обстоит в штате Нью-Йорк – на него приходится почти треть смертельных случаев.

На данный момент в США зарегистрированы 68572 случая заражения. Страна поднялась на третье место по числу инфицированных COVID-19, однако жертв в Соединенных Штатах меньше, чем в Испании, Франции и Иране, сообщили в университете Джона Хопкинса, который занимается сбором информации о коронавирусе.

Власть опасается, что в ближайшее время ситуация в стране усугубится. 26 марта Сенат США принял законопроект о выделении 2 триллионов долларов для стимулировании экономики в связи с пандемией коронавируса.

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