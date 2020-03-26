В Москве начал действовать режим самоизоляции для пожилых людей

Власти рекомендуют им отправиться на дачу

В Москве начал действовать домашний режим для людей старше 65 лет. Соблюдать эти нормы рекомендовано и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Оставаться дома необходимо до 14 апреля. Тех, у кого есть такая возможность, призывают провести эти дни на даче.

Вопрос с карантином для людей старшего возраста в городах-миллионниках сейчас обсуждается и на уровне регионов. В Челябинской области, например, уже объявили о введении таких ограничений.

А уже с этой субботы по всей стране начнутся выходные, они продлятся до 5 апреля. Об этой мере накануне в своем обращении заявил Владимир Путин.

Поручения президента, которые были даны в связи с распространением коронавирусной инфекции, сегодня на внеплановом заседании рассмотрит Совет Госдумы. Это - дополнительные выплаты семьям с детьми, повышение до уровня МРОТ больничных и пособий по безработице, кредитные и налоговые каникулы для граждан и бизнеса, и многое другое. Законодательные инициативы Госдума рассмотрит уже на следующей неделе.

А в четверг в повестке дня кабмина - поправки, повышающие эффективность действий в сфере борьбы с коронавирусом. О новых мерах говорили накануне на заседании Координационного совета.

Собянин анонсировал новые ограничения в Москве из-за коронавируса

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