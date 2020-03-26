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Путин и Моди созвонились перед "виртуальным" саммитом G20

08:16
  • четверг
  • 26 марта 2020

Лидеры России и Индии обсудили меры борьбы с коронавирусом

Проблемы, связанные с пандемией коронавируса, Владимир Путин накануне обсудил по телефону с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Как сообщили в пресс-службе Кремля, лидеры проинформировали друг друга о мерах, принятых для противодействия распространению инфекции.

Особое внимание было уделено вопросам, которые будут рассматриваться сегодня на экстренном саммите "Большой двадцатки". Он пройдёт в формате видеоконференции. На саммит лидеры "двадцатки" должны были собраться в ноябре, но из-за пандемии решили  провести его досрочно.

Ранее Владимир Путин заявил, что распространение коронавируса негативным образом отражается на ведущих экономиках мира, что так или иначе  затрагивает и Россию. Сейчас наша страна оказывает непосредственную помощь в борьбе с инфекцией в Италии. Специалисты Минобороны России уже находятся на месте дислокации совместного штаба. Колонна прибыла на аэродром в городе Бергамо. Туда доставили мобильный комплекс анализа и диагностики, оборудование для дезинфекции, аппаратуру для помощи тяжелым пациентам. На Апеннинах число заболевших превысило 74 тысячи, скончались более семи тысяч человек. По этим показателям Италию уже догоняет Испания.

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