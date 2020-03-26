Десятки зданий были уничтожены боевиками

В сирийском Алеппо восстанавливают фабрики и заводы. Предприниматели, покинувшие свои дома из-за войны, сейчас возвращаются и возобновляют работу промышленных предприятий. Об этом сообщает "ТВ Центр".

Десятки зданий террористы разрушили или превратили в свои укрытия и фабрики по производству оружия. В момент отступления, под натиском правительственных сил, большинство цехов радикалы уничтожили.

Сейчас в районе идёт разбор завалов, повреждённые арматурные плиты отправляют на переработку, а потом этот материал используют для ремонта зданий. Восстановительные работы проходят под контролем сапёров. В подвалах они постоянно находят взрывные устройства и боеприпасы, оставленные боевиками.

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