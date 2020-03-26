Застрявших за рубежом россиян призвали срочно передать о себе информацию

Формирование списков для оказания помощи заканчивается сегодня

МИД призвал россиян, которые застряли за рубежом, срочно передать о себе информацию в загранучреждения для регистрации на эвакуационные рейсы. Формирование списков для оказания помощи заканчивается сегодня, в четверг, в 14 часов по местному времени.

Заявить о проблемах с возвращением ещё есть возможность, сообщает "ТВ Центр". Как отметила официальный представитель МИД России Мария Зазхарова, для тех, кто проигнорирует эту просьбу, возвращение в Россию станет вопросом личной ответственности.

Аэропорты Абу-Даби и Дубая с 24 марта приостановили приём и отправку всех рейсов в целях борьбы с распространением коронавируса. Российской авиакомпании "Победа", которая ранее получила от Арабских Эмиратов разрешение на полёт, пришлось сажать в Махачкале пустой борт, отправленный за нашими туристами.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"