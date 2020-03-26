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Москвичам пообещали "болотистую" погоду на нерабочей неделе

08:31
  • четверг
  • 26 марта 2020

В столицу придет похолодание

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что в воскресенье, 29 марта, тепло сменится похолоданием в европейской части России. 
Погода удивила крымчан заморозками и снегом

По словам синоптика, сейчас центр европейской части нашей страны находится во власти мощного антициклона. Температура держится в районе 12-15 градусов выше ноля, погода солнечная и безветренная. 

"Вторая половина нынешней недели просто распрекрасная.<…> За счет смещения к востоку Москва находится в теплой части, но всему хорошему все равно приходит конец", - цитирует Вильфанда РИА Новости

29 марта погода начнет меняться. Давление понизится, небо затянут облака. Ночью 30 марта ожидается от 0 до 5 градусов выше ноля, днем - от 5 до 7 градусов тепла. В ночь на 31 марта похолодает до минус 3 градусов, днем столбики термометров покажут 5-6 градусов тепла. В среду, 1 апреля, будет примерно такая же температура. Это немного ниже нормы, отметил Вильфанд. 

"Несмотря на то, что в среду будет первое апреля, но я без шуток говорю, какая будет температура. Условий для сильных осадков мы пока не видим. Будет "болотистое", как говорят метеорологи, состояние атмосферы. Порывов ветра тоже не прогнозируем", - рассказал Роман Вильфанд. 

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ об объявлении в России с 30 марта по 3 апреля нерабочих дней с сохранением за работниками заработной платы. По словам Путина, нерабочая неделя позволит замедлить распространение коронавируса в России.

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