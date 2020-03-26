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Россия полностью остановит авиасообщение с другими странами

08:49
  • четверг
  • 26 марта 2020

Исключения сделают для рейсов, которые вывозят россиян на родину

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Поручение опубликовано на сайте кабмина.

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Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.

Ранее российский МИД призвал наших соотечественников, которые застряли за рубежом, срочно передать о себе информацию в загранучреждения для регистрации на эвакуационные рейсы.  Формирование списков для оказания помощи заканчивается сегодня в 14 часов по местному времени.

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением в связи с распространением коронавируса. Поручения президента рассмотрят в четверг на внеплановом заседании Совета Госдумы. Это дополнительные выплаты семьям с детьми, повышение до уровня МРОТ больничных и пособий по безработице, кредитные и налоговые каникулы для граждан и бизнеса и многое другое.

Видео: обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса

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