Россия полностью остановит авиасообщение с другими странами

Исключения сделают для рейсов, которые вывозят россиян на родину

Правительство поручило Росавиации с 27 марта полностью прекратить регулярное и чартерное авиасообщение. Поручение опубликовано на сайте кабмина.

Исключение будет сделано для полетов, связанных с вывозом россиян на родину в связи с распространением коронавируса, а также для полетов по отдельным решениям.

Ранее российский МИД призвал наших соотечественников, которые застряли за рубежом, срочно передать о себе информацию в загранучреждения для регистрации на эвакуационные рейсы. Формирование списков для оказания помощи заканчивается сегодня в 14 часов по местному времени.

Накануне президент Владимир Путин обратился к россиянам с видеообращением в связи с распространением коронавируса. Поручения президента рассмотрят в четверг на внеплановом заседании Совета Госдумы. Это дополнительные выплаты семьям с детьми, повышение до уровня МРОТ больничных и пособий по безработице, кредитные и налоговые каникулы для граждан и бизнеса и многое другое.

Видео: обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"