Ветлицкая сдала тест на коронавирус из-за плохого самочувствия

Ее продержали в больнице всю ночь

Певица Наталья Ветлицкая, которая около 15 лет живет в Испании, перенесла серьезное заболевание. Звезда подозревает, что столкнулась с коронавирусом.

Примерно неделю назад у Ветлицкой испортилось самочувствие. У нее были кашель, мышечная боль, высокая температура, затрудненное дыхание.

"Меня всю знобило. Я кое-как ходила в душ греться. Болело все, как будто нервы вышли на поверхность и были так отбиты, что даже прикоснуться невозможно. Спать невозможно", - рассказала артистка в Instagram.

У нее не было сил, чтобы съездить в больницу. В итоге она все-таки обратилась за помощью к медикам. В госпитале она провела всю ночь. У нее взяли анализ крови, но врачи не смогли точно поставить диагноз. "Они написали в заключении, что возможен вот этот вирус", - рассказала Наталья Ветлицкая. Врач сказал ей, что в Испании много людей, которые сидят дома с такими же симптомами.

Сейчас певица долечивается дома и призывает своих подписчиков серьезно относиться к ситуации с распространением COVID-19.

По данным worldometers.info, свыше 471 тысячи человек по всему миру заболели коронавирусом, больше 21 тысячи человек скончались.

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