В Сургуте у пассажирского самолета загорелся двигатель

ATR-72 готовился к вылету в Ханты-Мансийск

В аэропорту Сургута загорелся самолет ATR-72. ЧП произошло перед вылетом борта в Ханты-Мансийск.

Как передает "Интерфакс" со ссылкой на источник, у самолета загорелся двигатель, а именно правая силовая установка. Экипажу удалось справиться с огнем без привлечения пожарных.

На борту самолёта находились 12 пассажиров. По предварительным данным, никто не пострадал.

Судя по онлайн-табло аэропорта Сургута, в городе задерживается вылет рейса ПП115 авиакомпании "ЮТэйр Карго" (TUM), который должен был вылететь по маршруту в 08:15. Самолет в Ханты-Мансийск планируют отправить в 13:30 по местному времени.

"Ютэйр" опровергает ложную информацию о возгорании двигателя в самолете ATR. На совершенно другом типе самолета (Ан-24) при подготовке к взлету сработал датчик генератора о наличии искрения. Возгорания не было", - прокомментировали в пресс-службе авиакомпании, добавив, что по правилам безопасности авиакомпания меняет борт.

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