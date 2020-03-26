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22 апреля будет рабочим днем из-за переноса голосования по Конституции

09:23
  • четверг
  • 26 марта 2020

Новая дата голосования еще не определена

В связи с переносом голосования по поправкам к Конституции 22 апреля будет рабочим днем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Накануне президент России Владимир Путин объявил нерабочей неделю с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы и о переносе всероссийского голосования по поправкам в Конституцию с 22 апреля на более поздний срок. Все эти меры были приняты в рамках борьбы с коронавирусом.

Обращение Владимира Путина к россиянам из-за коронавируса. Полная версия

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