В Госдуме захотели снабдить пожилых россиян товарами первой необходимости

Это поможет им в сложный период

Россиян старше 65 лет и пациентов с хроническими заболеваниями могут снабдить стратегическим эпидемическим набором на время изоляции. С такой инициативой выступили в Госдуме.

Автор предложения - депутат "Единой России" Виктор Зубарев - обратился к первому зампреду координационного совета при правительстве России по борьбе с инфекцией, мэру Москвы Сергею Собянину. По его мнению, это могло бы показать поддержку гражданам из группы риска, которым не рекомендовано выходить на улицу. Стоимость такого набора составит около трех тысяч рублей, подсчитал Зубарев.

"Формирование эпидемнабора на один месяц с двумя стандартными вариантами наполнения и маркировки типа "М" и "Ж" может включать продукты питания длительного хранения, предметы личной гигиены, средства дезинфекции. По заявкам граждан возможны необходимые дополнения: средства фильтрации питьевой воды, аптечки общего назначения, простой ассортимент досуговой занятости", — говорится в обращении депутата. Его публикует газета "Известия".

С 26 марта в Москве начал действовать домашний режим для лиц старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями. Такая мера была введена для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

По данным на 26 марта в России подтверждено 658 случаев заражения коронавирусом. Больше всего инфицированных в Москве — 410 человек.

Из-за угрозы распространения вируса в столице введен ряд ограничительных мер, касающиеся работы общественных заведений. Накануне мэр Москвы Сергей Собянин анонсировал введение новых ограничений.

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