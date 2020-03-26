Меган Маркл решила сменить фамилию на королевскую

Имеет право

После официального отказа от королевских обязанностей Меган Маркл может выбрать себе другую фамилию.

В замужестве экс-актриса стала герцогиней Сассекской, все были обязаны обращаться к ней не по девичьей фамилии, а по титулу. После того, как Гарри и Меган покинули дворец и уехали в Канаду, они по-прежнему являются носителем этого титула, однако не смогут больше использовать его в своей деятельности.

Поэтому Меган может взять "не менее благородную фамилию" - Маунтбеттен-Виндзор, пишет газета Express. Именно ее носят многие наследники монаршей семьи, которые не получают титулов принца и принцессы, в том числе и Арчи Харрисон – сын Меган и Гарри.

Ранее стало известно, что отец Гарри, принц Чарльз заболел коронавирусом. Принц Уэльский работает удаленно и чувствует себя хорошо.

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