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Мать Ксении Собчак госпитализировали в Коммунарку

09:48
  • четверг
  • 26 марта 2020

Ее состояние оценивается как стабильное

В Сети появилась информация о том, что члена Совета Федерации Людмилу Нарусову отправили в больницу в Коммунарке. 
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Telegram-канал "112" сообщает, что мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас она проходит обследование. 

По данным канала Baza, в Коммунарку сенатора доставили из "Клинической больницы №1" Управления делами президента. Состояние Нарусовой оценивается как стабильное. 

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил RT, что Людмила Нарусова решила самоизолироваться после общения с людьми, которые приехали в Россию из-за границы. 

На днях в больницу в Коммунарке попали певец Лев Лещенко и его супруга Ирина. Они недавно вернулись из США и Канады.  

По данным worldometers.info, свыше 471 тысячи человек по всему миру заболели коронавирусом, больше 21 тысячи человек скончались. 

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