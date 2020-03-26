Мать Ксении Собчак госпитализировали в Коммунарку

Ее состояние оценивается как стабильное

В Сети появилась информация о том, что члена Совета Федерации Людмилу Нарусову отправили в больницу в Коммунарке.

Telegram-канал "112" сообщает, что мать Ксении Собчак госпитализировали с подозрением на коронавирус. Сейчас она проходит обследование.

По данным канала Baza, в Коммунарку сенатора доставили из "Клинической больницы №1" Управления делами президента. Состояние Нарусовой оценивается как стабильное.

Глава комитета Совфеда по регламенту Вячеслав Тимченко сообщил RT, что Людмила Нарусова решила самоизолироваться после общения с людьми, которые приехали в Россию из-за границы.

На днях в больницу в Коммунарке попали певец Лев Лещенко и его супруга Ирина. Они недавно вернулись из США и Канады.

По данным worldometers.info, свыше 471 тысячи человек по всему миру заболели коронавирусом, больше 21 тысячи человек скончались.

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