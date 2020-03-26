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Как правильно говорить о коронавирусе с детьми

10:07
  • четверг
  • 26 марта 2020

Рекомендации дал Роспотребнадзор

Россиянам посоветовали провести с детьми открытый разговор о коронавирусе, чтобы помочь им справиться с тревогой и стрессом из-за сообщений о пандемии в интернете и СМИ.

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Специалисты ведомства порекомендовали родителям задавать открытые вопросы и слушать детей. "Пригласите вашего ребенка обсудить эту тему. Узнайте, как много они уже знают, и прислушайтесь к их ответу. Самое главное, не преуменьшайте или избегайте их проблем", - говорится в сообщении Роспотребнадзора, которое поступило в ТВЦ.RU.

Объяснить правду о COVID-19 необходимо доступным для ребенка языком. А ответы на неизвестные вопросы стоит поискать вместе на сайте ВОЗ, заодно рассказав ребенку о том, где искать правдивую информацию в интернете.

Детям также важно показать, как необходимо защитить себя и своих друзей от вируса. В первую очередь, речь идет о мытье рук. "Это не должен быть запугивающий разговор. Мойте руки в танце, чтобы весело изучить правила мытья рук", - посоветовали в Роспотребнадзоре.

Ребенку стоит также показать, как прикрывать локтем кашель или чихание, объяснить, что лучше не подходить слишком близко к людям, у которых есть эти симптомы, и попросить их рассказать вам, есть ли у них жар, кашель или затрудненное дыхание.

Специалисты порекомендовали подбодрить детей. Также важно убедиться, что они не испытывают и не способствуют издевательствам, так как вспышка коронавируса привела к многочисленным случаям расовой дискриминации во всем мире.

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