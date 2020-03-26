Что сказал Собянин про коронавирус в Москве

В страну завезли "чемодан вируса", но мы справимся

В прямом эфире телеканала "ТВ Центр" мэр Москвы ответил на вопросы горожан и подробно объяснил, что делает город для противостояния угрозе, исходящей от распространения коронавируса. В программе "Наш город. Диалог с мэром", Сергей Собянин говорил о необходимых ограничительных мерах, связанных, в том числе, и со следующей неделей, которая объявлена нерабочей. О школьниках, которым выпали длинные каникулы, о режиме для пожилых горожан, которым город оказывает материальную поддержку. И о том, как относится к фейкам.

"Действовать на опережение" - главный принцип работы столичных властей в борьбе с коронавирусом. В Москве режим повышенной готовности ввели еще в начале марта. Это позволило мобилизовать все ресурсы.

Подход взяли на вооружение в других российских регионах. Исходя из рекомендаций рабочей группы Госсовета, которую возглавляет Сергей Собянин.

"По границам России что происходит? Ситуация там не улучшается. Цивилизованные европейцы не привыкли к вызовам. Это - российская действительность. Реальная ситуация намного сложнее", - сказал мэр.

Теперь свой вклад не просто может, но и, наверное, обязан с моральной точки зрения внести каждый житель мегаполиса. Решением президента следующая неделя объявлена нерабочей, и провести ее нужно правильно.

"Смысл не в том, что мы должны устроить себе праздник. Смысл в том, чтобы мы постарались остаться дома. Я считаю, что мы должны подумать над дополнительными мерами, которые будут в эти праздничные дни. Мы над этими мерами подумаем и в четверг более подробно расскажем. Я могу сразу сказать: они коснутся общепита. Я считаю, что открытый общепит, общедоступный, в эти дни не должен работать. Рестораны, кафе и так далее. Торговые комплексы огромные, которые привлекают большое количество людей, за исключением залов, где торгуют продовольствием или товарами первой необходимости, тоже вряд ли должны функционировать. У многих возникнет желание погулять в эти дни. В этот период времени в Москве делать нечего будет! Все точки будут закрыты. Лучше находиться дома", - призвал Собянин.

Уже сейчас в Москве приостановлено проведение массовых мероприятий. Закрыты учреждения культуры, ночные клубы, кинотеатры, фитнес-центры, детские комнаты в торговых центрах. Коронавирус уже нанес серьезный удар по малому и среднему бизнесу. Город откладывает платежи по аренде, земельному и другим налогам. Отдельное, внимание, конечно продовольственному запасу столицы. Консервы, крупы, да и другие товары на складах в избытке.

"Мы предвидели эту ситуацию, поэтому заранее, спокойно, без шума поговорили со всеми торговыми сетями, с оптовыми базами и предупредили их: будет ажиотажный спрос, создайте месячные запасы на своих оптовых складах, имейте в виду, что такая ситуация будет. Когда мы первые ограничительные меры начали вводить, да еще каждый день по ТВ показывали пустые европейские полки, конечно, люди начали скупать. В первую очередь продукты первой необходимости, продовольствие, крупы и так далее. Мы говорили, что не надо так делать", - рассказал Собянин.

Ажиотаж в магазинах спровоцировали кадры пустых полок супермаркетов в европейских городах. Впрочем, некоторые россияне поверили и фейкам.

"Я все фейки стараюсь перепроверять. Не потому что доверяю или не доверяю. Просто степень извращения на уровне разных структур иногда доходит до такого уровня, что и фейками не придумаешь", - говорит мэр.

Изменили привычный режим работы центры госуслуг "Мои документы". Попасть туда теперь можно только по предварительной записи, для получения услуг, которые недоступны в электронном виде. А вот городской транспорт работает в обычном режиме. Собянин пояснил, что закрыть метро невозможно.

Уже с четверга москвичи старше 65, а также те, кто страдают хроническими заболеваниями, обязаны соблюдать домашний режим. Еще лучше уехать на дачу - синоптики обещают прекрасную весеннюю погоду.

Таким категория граждан город выплатит компенсации. 2 тысячи сразу же. Еще столько же при условии соблюдения карантинного режима. Из бюджета уже выделено более 7 с половиной миллиардов рублей. Сотовым операторам запрещено отключать пенсионеров от услуг мобильной связи.

Учебный процесс в столичных школах сразу же перевели в интернет благодаря платформе "Московская электронная школа". Это не должно отразиться на зарплате учителей.

Основная группа риска — это те, кто вернулся из-за границы. Ведь большинство россиян заразились именно там. Пик заболеваемости по словам мэра еще впереди.

"Пик, конечно, мы его не прошли. Вы можете об этом не говорить. Мы только в начале пика этого заболевания. Мы будем надеяться , что он будет более плавным и более безболезненным, чем то, что мы наблюдаем в других странах. Не надо себя утешать. И не надо себя успокаивать, что все рассосется само собой. Почему не надо? Потому что тогда мы будем вести себя более дисциплинированно. Через Москву прошла половина всех людей, приехавших из-за границы, и плюс сами москвичи, достаточно большая их доля, любят поездить по заграницам. Многие побывали и в Куршевеле, привезли оттуда просто чемодан вирусов", - сказал Собянин.

Поэтому-то так важна самоизоляция. Сейчас она предписана всем вернувшимся из-за рубежа и членам их семей. Город за этим пристально следит.

Полная версия программы "Наш город. Диалог с мэром"

Ежедневно в специально организованный колл-центр поступает по 5-6 тысяч звонков. Главные герои борьбы с коронавирусом – конечно, медики.

"Врачи всегда на передовой. У нас вообще внебольничной пневмонией в месяц болеют 6 тысяч человек. И к ним подход такой же, как сейчас к коронавирусной пневмонии. И около 50 человек в Москве умирает от обычной пневмонии. Это очень серьезная проблема, очень серьезная болезнь, и врачи всегда на передовой", - сказал Собянин.

Аппараты искусственной вентиляции легких, системы обеззараживания воздуха и рентген-установки – всего этого в столице и так достаточно. Однако город закупил дополнительное оборудование.

Семь московских стационаров сегодня принимают пациентов с подозрением на коронавирус. Самая знаменитая больница, конечно, в Коммунарке. "Космос" - так характеризовал стационар главврач, беседуя с президентом. 600 коек, с возможностью расширения до 800.

"Мы отдаем вообще лучшие городские клиники, самые новейшие. Коммунарка — это клиника завтрашнего поколения, которая была только введена, — мы сразу ее отдали. Перинатальный центр 67-й клиники — тоже абсолютно новое, современнейшее здание — мы передали туда. То, что в Вороновском строим, тоже новейшая клиника будет, она тоже будет для этого предназначена", — рассказал он.

70 человек из тех, кто находился на карантине в больнице в Коммунарке сегодня выписаны. Только в Москве уже 15 выздоровевших от коронавируса. Оперативный штаб в среду сообщил о смерти двух пациентов с положительным тестом на коронавирус — 88 и 73-х лет.

"Соболезную их близким, родным. Действительно, это факт, либо множественные хронические и другие заболевания: тяжелая пневмония. Причем мы получили тесты положительные. Мы уже знали за несколько дней, что у них коронавирусная инфекция. Но просто уже иммунитет и состояние здоровья был у пациентов такой, что медики делали все, что возможно, но не справились с ситуацией", - сказал мэр.

Первый, самый важный шаг в борьбе с коронавирусом - диагностика. В городе работают девять лабораторий.

"В Москве дела обстоят лучше, чем в других регионах. Я думаю, что и лучше, чем во многих странах, в силу того, что изначально развернуты федеральные мощности, федеральные лаборатории. Они всегда здесь существовали, просто были сориентированы на эту задачу", - рассказал Сергей Собянин.

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