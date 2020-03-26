Какие лекарства должны быть в аптечке для защиты от коронавируса

Минимальный, но эффективный набор

Врач рассказала, какие лекарства обязательно должны быть дома, чтобы успешно противостоять коронавирусу.

В первую очередь – это жаропонижающие средства, пишет интернет-портал "Дни.ру". "Подойдет и парацетамол, и аспирин, и витамин С. Закупите обезболивающими препаратами, а также антисептиками, которыми можно оросить слизистые", - посоветовала профессор кафедры оториноларингологии РУДН Ирина Кириченко.

Кроме того, следует укреплять иммунитет: вести здоровый образ жизни, правильно питаться и одеваться по погоде. Лучшее средство не заболеть коронавирусом – самоизоляция.

"Пичкать свой организм иммуномодуляторами в сумасшедших дозах и витаминами сейчас нет смысла. Закупать препараты-интерфероны тоже незачем, потому что этот вирус не поддается лечению никакими известными средствами", - подчеркнула Кириченко.

Чтобы не перепутать коронавирус с ОРВИ, нужно в первую очередь обратить внимание на симптомы. При COVID-19 у человека наблюдается высокая температура 38-40 градусов, начинаются дыхательная недостаточность и кашель. В зоне риска: люди с иммунодефицитами, люди старшего возраста, имеющие сахарный диабет и сердечно-сосудистые патологии.

По данным на 26 марта, в мире 472 035 заболевших коронавирусом, умерли 21 300, вылечились 114 713. В России 658 заразившихся, вылечились 30.

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