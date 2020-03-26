Джиган с ножом подверг детей опасности (видео)

Музыканту по нраву необычные игры

В последнее время рэпер Джиган не устает удивлять поклонников своим странным поведением. То он сбривает себе брови, то устраивает вечеринку во время карантина. Теперь вот музыкант "посвятил в рыцари" трех дочерей.

Джиган выложил в сториз Instagram видео, на котором он подносит нож к каждой из своих дочерей, фактически подвергая их жизнь опасности. При этом он говорит: "Я посвящаю вас в настоящие рыцари. Что самое главное? Вера и честь. Посвящаю тебя в рыцари. Вера и честь. Вера и честь превыше всего. Вы теперь львиный легион. Всё, рыцари… Давайте, рыцари!"

Примечательна реакция девочек на происходящее. Младшая и средняя дочки спокойно реагируют на причуды папы, тогда как старшая выглядит напряженной. Едва Джиган завершил "церемонию", она оттащила от него сестер, чтобы продолжить игру втроем.

Что сказала по поводу таких игр с ножом Оксана Самойлова, остается только догадываться. Недавно модель призналась, что сейчас она должна в первую очередь думать о себе и своих детях. Еще она заявила, что дети не должны страдать от поступков родителей.

Подобные заявления модель сделала на фоне слухов о ее скором разводе с Джиганом. Поговаривают, будто после рождения сына музыкант потерял самоконтроль, из-за чего и попал в наркологическую клинику. Что произошло между мужем и женой, неизвестно. Самойлова лишь сказала, что Джиган не бил ни ее, ни детей.

Модель Оксана Самойлова и рэпер Джиган поженились в 2012 году. За год до этого Самойлова родила дочь Ариелу. В 2014 году на свет появилась Лея, а в 2017 году - Майя. Давид родился 18 февраля текущего года.

Видео: Самойлова показала реакцию Джигана, узнавшего, что у него будет сын

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