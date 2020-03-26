Завод по производству респираторов в Петербурге нарастил производство

На предприятии работают в три смены и даже ночью

В России наращивают производство средств индивидуальной защиты против вирусной инфекции. На заводе в Санкт-Петербурге только за смену выпускают около четырёх тысяч респираторов. Изделия тестируют при помощи новейшей фильтр-системы, имитирующей человеческое дыхание.

Четыре слоя защитной ткани, пластиковый каркас, а по кругу — шнурок-резинка. За одну смену нужно сделать 4 тысячи таких респираторов - это примерно 8 штук в минуту.

Часть операций выполняют автоматы, но основная работа - вручную. Операторы сборочного цеха уже сами словно роботы — ни одного лишнего движения. Такой жесткий график, в буквальном смысле, не поднимая головы — уже почти месяц. Но никто не жалуется. "Когда в нашей стране такая ситуация, что делать - надо работать", - сказал работница завода.

Еще недавно здесь делали респираторы в основном для строительных фирм, лакокрасочных заводов, химических предприятий. Последние заказы - только медицина.

От медицинской маски медицинской респиратор отличается наличием пластикового фильтра и тем, что он прилегает к коже более плотно. Именно такое приспособление, по словам медиков, способно защитить организм от вируса извне.

Респиратор не закрывает нос и рот, а как бы обтягивает их. Именно такая технология защищает органы дыхания сбоку, например, если чихнул простуженный сосед в метро. Боковая вирусная атака самая коварная, говорят медики — болезнетворные микроорганизмы при чихании разлетаются вместе с частицами слюны на полтора-два метра.

"Маска - это для людей, у которых есть некоторые признаки недомогания. Вот им лучше пользоваться маской", - сказал главный врач Клинической инфекционной больницы им. С.П. Боткина Дмитрий Гусев.

Респираторы, которые делают безопасным вдох, а не выдох, проходят испытания на надежность. Электронная фильтр-тест-система имитирует человеческое дыхание, а потом считает количество "пойманных" микрочастиц.

"Генератор аэрозоли парафинового масла распыляет частицы парафинового масла диаметром 0,4 микрона — размер сравним с размером частицы коронавируса", - рассказала начальник испытательной лаборатории производства респираторов Анастасия Синякова.

Это предприятие по производству респираторов под Петербургом перешло уже на трехсменный и даже ночной режим работы. На выходе - 3 миллиона изделий в месяц. Сегодня на производстве - большое совещание. Будут думать: как не снизить темпы производства даже во время длинных выходных.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-Западное бюро "ТВ Центра". Санкт-Петербург.

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