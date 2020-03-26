Глава ВОЗ назвал самоизоляцию недостаточной мерой против COVID-19

Необходимо улучшать систему здравоохранения и готовить медперсонал, считает он

Как быстрее остановить пандемию и снизить её влияние на экономику, в четверг обсудят лидеры мировых держав на саммите G20. Впервые он пройдёт в формате видеоконференции. В ней примет участие и Владимир Путин. В Европе - главном очаге распространения коронавируса - принимают экстренные меры. Испания, где ситуация близка к критической, продлила режим повышенной готовности.

Новый эпицентр коронавируса в Европе - Испания. Только за сутки умерли 738 человек. А по общему числу погибших эта страна уже обошла Китай - 3500. Система здравоохранения не справляется. Премьер-министр на экстренном заседании парламента попросил депутатов продлить карантин. Но выглядело это неубедительно.

"Изоляция необходима для борьбы с вирусом. Поэтому сегодня в этом зале я призываю вас продлить карантин. В обществе свободных мужчин и женщин, как наша Испания, решение о самоизоляции не может быть в форме приказа, но оно может быть одобрено самим обществом в лице его законных представителей", - сказал испанский премьер Педро Санчес.

В Италии, где жесткие ограничения тоже были приняты с опозданием, бороться с эпидемией сейчас помогают российские военные специалисты. Отряды Научно-исследовательского центра биологической защиты прибывают в провинции, где обстановка наиболее сложная, и сразу приступают к работе.

"Дороги пустые - видно, что карантин. Но те машины, те люди, которые встречаются на машинах, дружественно приветствуют, подают сигналы. Приятно находиться. Не чувствуется, что мы где-то находимся в другой стране", - прокомментировал начальник Научно-исследовательского центра биологической защиты Игорь Богомолов.

Скорость распространения COVID-19 в Италии немного снизилась. Но смертность все равно остается самой высокой в мире - почти 7000 тысяч погибших. На помощь семьям, потерявшим близких, приходят священники. За время эпидемии умерли уже 67 представителей духовенства, но прекращать свою миссию служители церкви не намерены.

"Мы, священники, находимся на второй линии. Необходимо признать главную роль врачей и медсестер, которые невероятно рискуют каждый день. Например, пока был только один случай, когда меня позвали проводить умершего. Я, конечно, пошел. Это была особая ситуация. Там находились его жена с сыном-инвалидом в коляске. Эти люди были одни в своем горе", - рассказал священник из Италии Джузеппе Локателли.

Сплочение и духовная поддержка - об этом сейчас говорят все чаще. В Италии по вечерам на стенах домов начали демонстрировать кинофильмы. Люди, находящиеся на карантине, смотрят их прямо с балконов. А во Франции жители многоэтажных домов каждый день аплодируют в поддержку медиков.

К сплочению призывает и президент Франции Эммануэль Макрон: "Я хочу, чтобы мы выиграли эту войну, но я также хочу, чтобы мы извлекли уроки. Сейчас главная задача - объединить все наши усилия в борьбе с эпидемией".

Макрон объявил о начале новой операции под названием "Сила Духа", чтобы защитить граждан в том числе и за рубежом. Франция уже отзывает своих военных из Ирака. Принимать более решительные меры в борьбе с коронавирусом призывает Всемирная организация здравоохранения.

"Самоизоляция позволят выиграть время, однако для спасения жизней этого недостаточно. Прежде всего, необходимо улучшать систему здравоохранения и готовить медицинский персонал, который будет готов работать с зараженными. Кроме того, необходимо выявить всех инфицированных и увеличить число тестов. Это позволит не только остановить коронавирус, но и не допустить возобновления эпидемии после снятия ограничений. В противном случае вы будете открывать школы и предприятия лишь для того, чтобы закрыть их снова", - пояснил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом.

Пока же по всему миру прекращают работу курорты и знаковые достопримечательности. В ближайшую неделю будет недоступен для паломников Храм Гроба Господня в Иерусалиме. И власти не исключают продления карантина. В то же время жизнь снова возвращается в города провинции Хубей в Китае. Открылись рестораны и рынки. И только медики, работавшие в зоне бедствия, отправляются за рубеж помогать странам, где эпидемия в разгаре.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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