"Нужда заставила выйти из дома": в России завелись "ковидиоты"

Опасность заражения COVID-19 далеко не все восприняли всерьез

Опасность заражения коронавирусом до сих пор не все воспринимают всерьез, несмотря на пугающие масштабы распространения болезни. А есть и те, кто осознанно нарушает важные рекомендации врачей, рискуя собственным здоровьем и жизнями близких людей. За границей это явление получило столь массовый характер, что для него даже придумали название - "ковидиоты".

Спокойно и безлюдно сейчас не везде. Небольшие супермаркеты ставят рекорды по продажам. Пенсионеры готовятся к поездке на дачу. Накануне об этом их попросил мэр. Женщины закупают продукты.

– А вы не боитесь заразиться коронавирусом? – Вот последний день ходим, а завтра не пойдем. – То есть сегодня нельзя заразиться, а завтра можно? – Не знаем, нам так сказали.

Мужчины пошли за строительными материалами. Карантин собираются провести с пользой и для здоровья, и для огорода.

Полупустые поезда метро, несмотря на вечерний час пик. Сейчас – это неудивительно. Руководители компаний перевели своих сотрудников на удаленную работу, вернувшиеся из-за границы туристы самоизолировались, школьников отправили на дистанционное обучение. Вот только каждый и них слово изоляция понимает по-своему.

- Сейчас все будут сидеть дома! В метро чисто, мы вообще свободно будем передвигаться. Все наше! Вся Москва наша! Круто!

Торговые центры стали местом скопления людей. Фудкорты превратились в студенческие столовые. Дома, кажется, сидеть никто не собирается. Причем, отговорки у всех свои.

- Нужда заставила. Купить обувь надо было срочно. - Сегодня мы не самоизолировались. Сегодня вынужденно мы готовимся ко дню рождения дедушки.

На скамейке удобно устроилась молодая пара. Объятия, поцелуи – то, что доктор запретил. Зато обещали мыть руки.

Не целоваться, а лучше держать дистанцию. Для этого есть и мобильная связь, которую пенсионерам не отключат, даже если на их счету будет отрицательный баланс. В помощь также курьеры и соцработники, которые помогут купить продукты. Но, кажется, этим людям к новой жизни в самоизоляции привыкнуть пока непросто.

Пока мы снимали сюжет, с нами пытались спорить и ругаться, хотя этих стандартных правил поведения при коронавирусе уже придерживается весь мир. А в некоторых странах благодаря им удалось справиться с опасным вирусом. Быть может ужесточение наказания за нарушение карантина многих заставит разойтись по домам.

Елена Макарова, Дмитрий Панов и Георгий Могунов. "ТВ Центр".

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