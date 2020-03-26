"Она не своим криком кричала": в Магадане стая собак едва не растерзала ребенка

На девочку напали прямо на детской площадке

В Магадане стая бродячих собак напала на ребёнка. Прямо на детской площадке. Шестилетнюю девочку госпитализировали. У неё многочисленные укусы. Следственный комитет уже начал проверку.

Шестилетняя Лина вспоминать о случившемся не хочет. Как это было, не рассказывает. Сейчас состояние девочки уже стабилизировалось. Ей сделали несколько уколов от бешенства. По всему телу - синяки от укусов.

"Поступила в состоянии средней степени тяжести. Множественные укусы нижних конечностей. Правой ушной раковины. То есть первично ранний период травматический", - рассказал и.о. заведующего отделением хирургии Магаданской детской областной больницы Игорь Гуфайзин.

В тот день Лина, как обычно, гуляла с братом Матвеем на детской площадке. Стая собак давно обитает в этих дворах. Животные набросились на девочку в тот момент, когда брат отошёл в сторону. Родители едва успели спасти ребенка.

"Она прям не своим криком кричала. И я тоже сразу мужу начала кричать тоже: "Игорь, давай быстрее". Пришлось бить палками, чтобы отогнать этих собак", - сказала мама пострадавшей девочки Виктория Чирах.

Родители Лины обратились в полицию с жалобой. Впрочем, уже не первой. В прошлом году от нападения собак пострадали сразу несколько детей. Тогда муниципальные чиновники обещали навести порядок в городе. Следователи начали свою проверку.

"Проводится доследственная процессуальная проверка в отношении должностных лиц муниципального образования город Магадан по признакам преступления, предусмотренного статьей 1 части 283 УК Российской Федерации "Халатность", - заявил старший помощник руководителя СУ СК России по Магаданской области Андрей Макаров.

Свою халатность городские власти отрицают. Говорят: ежемесячно отлавливают по 30 бродячих собак. Их стерилизуют и размещают в приюте. Но места в нем мало, да и работников не хватает.

"На этот год муниципалитету доведено 12 миллионов 300 тысяч рублей. 7400 - это средства, которые пойдут на проектирование нового приюта. Департаментом САТЭК объявлены закупочные процедуры", - сказал руководитель департамента ЖКХ мэрии Магадана Анатолий Худинин.

Пока местные власти осваивают деньги, готовясь построить новый приют для собак, животные бродят по детским площадкам. Собаки, покусавшие Лину, опять появились во дворе.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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